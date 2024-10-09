09/10/2024 09:41

【外圍經濟】執笠潮席捲全日本，上半財年5095家企業破產

《經濟通通訊社9日專訊》東京商工調查公司周二（8日）公布的調查數據顯示，2024財年上半期（4至9月）全國有5095家企業破產，同比大幅增加17.8%，創歷史新高。

這是日本同期破產企業連續3年增加，亦是2014財年上半年破產5049家以來，首次超過5000家，且全國各地均情況嚴重。



*八成破產因人手不足*



分析指，人手不足導致的破產增加了約8成，達到148家，去年同期僅為82家。其中，招工困難為57家，人工費高漲為56家，員工離職為35家，因後繼無人而破產的有220家。

日圓貶值導致進口材料價格飆升產生了影響。由於採購成本增加等物價高漲導致的破產有353家，上年同期為337家。報告指，「中小微」企業把成本上升部分轉嫁到產品或服務沒有進展，利潤遭受重壓。這與通過漲薪確保人才、價格轉嫁取得進展的大企業形成鮮明對比。



*餐飲業淪重災區*



從行業來看，除了金融保險業外，其他9個行業的破產數增加。最多的是餐飲等服務業，增加15.3%至1693家，創1995財年以來新高。其次為苦於工匠不足和原材料價格飆升的建築業，增加13.1%至964家。(jf)