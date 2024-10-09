09/10/2024 19:46

《再戰明天》日本公布PPI，美國公布CPI

《經濟通通訊社9日專訊》日本公布PPI，及美國公布CPI，料為周四（10日）市場焦點。



*日本央行副總裁發表講話，招金礦業公布業績*



各國重要經濟活動方面，美國總統拜登計劃訪問德國（至13日）。周四本港時間9:30am，東南亞國家領導人與中國領導人參加第27屆東盟與中國峰會。3:35pm，日本央行副總裁冰見野良三在彭博主板的一場活動上就日本市場發表講話。3:45pm，澳洲央行助理總裁亨特參加小組討論；同一時間，東南亞國家與印度的領導人參加第21屆東盟-印度峰會。晚上9:15pm，美聯儲理事庫克就「創業與創新」發表講話。

數據方面，周四7:50am（本港時間．下同），日本公布9月生產者物價指數，月率跌幅料由0.2%擴大至0.3%，年率升幅料由2.5%收窄至2.3%。2:00pm，德國公布8月零售銷售。8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由182.6萬升至183萬；9月消費者物價指數月率升幅料由0.2%收窄至0.1%，年率升幅料由2.5%收窄至2.3%；首次申請失業救濟金人數。

在本港，明日公布業績的公司有:招金礦業(01818)等。(wa)