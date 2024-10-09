09/10/2024 11:22

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.41405 -81.762 一周 4.54857 -64.262 兩周 4.53929 -45.821 一個月 4.42393 -19.03 兩個月 4.35917 -15.833 三個月 4.35631 -15.577 六個月 4.13452 -6.548 一年 4.05304 -4.696

《經濟通通訊社9日專訊》內地黃金周長假A股復市後，港股連跌兩日，港元拆息今早全線下跌。其中，隔夜息大跌近82基點至4.41405厘，為9月26日以來最低，而與樓按相關的一個月拆息亦13日來首次下跌，報4.42393厘，為10月2日後最低。一周拆息跌穿5厘，報4.54857厘，反映銀行資金成本的三個月拆息連跌兩天，跌15基點至4.35631厘，為9月30日來最低。長息方面，六個月及一年期分別降至4.13452厘和4.05304厘。港元匯價今早走軟，最低曾見7.7771兌1美元，為9月27日以來最弱，最新則報7.7449，較前收市價微升0.008%。港股繼昨日急跌2172點失守二萬一後，今日繼續回軟。恒指高開363點後，表現反覆，最多曾升490點，高見21417。但A股跌幅擴大，令港股掉頭向下，一度急挫736點，報20190。最新仍跌270，報20656。(cl)資料來源：香港銀行公會