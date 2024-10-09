09/10/2024 11:22
《港元利率》港股挫拆息全線跌，一個月拆息見一周低位
《經濟通通訊社9日專訊》內地黃金周長假A股復市後，港股連跌兩日，港元拆息今早全線下跌。其中，隔夜息大跌近82基點至4.41405厘，為9月26日以來最低，而與樓按相關的一個月拆息亦13日來首次下跌，報4.42393厘，為10月2日後最低。
一周拆息跌穿5厘，報4.54857厘，反映銀行資金成本的三個月拆息連跌兩天，跌15基點至4.35631厘，為9月30日來最低。長息方面，六個月及一年期分別降至4.13452厘和4.05304厘。
港元匯價今早走軟，最低曾見7.7771兌1美元，為9月27日以來最弱，最新則報7.7449，較前收市價微升0.008%。
港股繼昨日急跌2172點失守二萬一後，今日繼續回軟。恒指高開363點後，表現反覆，最多曾升490點，高見21417。但A股跌幅擴大，令港股掉頭向下，一度急挫736點，報20190。最新仍跌270，報20656。(cl)
資料來源：香港銀行公會
一周拆息跌穿5厘，報4.54857厘，反映銀行資金成本的三個月拆息連跌兩天，跌15基點至4.35631厘，為9月30日來最低。長息方面，六個月及一年期分別降至4.13452厘和4.05304厘。
港元匯價今早走軟，最低曾見7.7771兌1美元，為9月27日以來最弱，最新則報7.7449，較前收市價微升0.008%。
港股繼昨日急跌2172點失守二萬一後，今日繼續回軟。恒指高開363點後，表現反覆，最多曾升490點，高見21417。但A股跌幅擴大，令港股掉頭向下，一度急挫736點，報20190。最新仍跌270，報20656。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.41405
|-81.762
|一周
|4.54857
|-64.262
|兩周
|4.53929
|-45.821
|一個月
|4.42393
|-19.03
|兩個月
|4.35917
|-15.833
|三個月
|4.35631
|-15.577
|六個月
|4.13452
|-6.548
|一年
|4.05304
|-4.696
資料來源：香港銀行公會