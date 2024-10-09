09/10/2024 11:40

《投資觀點》普徠仕料儲局今年再減息兩次，美國大選期間市或波動

《環富通基金頻道9日專訊》普徠仕(T. Rowe Price)投資級別債券主管兼固定收益部門基金經理Steve Boothe發表關於美國經濟、聯儲局利率政策及美國大選對固定收益市場之影響的評論。



*明年首季經濟或再加速，市場樂見大選導致分立政府*



市場整體上對減息次數的預期過高。目前，相較於市場，普徠仕對整體經濟形勢持稍微樂觀的態度。現時並不具備導致經濟衰退的條件，雖然經濟增速放緩，但整體狀況相對良好。因此，預計聯儲局今年將再減息兩次，每次25個基點，明年年底前共減息6次。

有跡象表明，明年第一季度經濟可能會重新加速，驅動因素包括大宗商品價格觸底回升，以及房地產和投資周期可能出現改善。經濟活動的回升或將增加通脹壓力。然而，預期聯儲局將保持耐心，不會激進地提高利率作為回應。

展望未來，美國大選將是投資者密切關注的重要事件。預計在選舉期間會出現波動，因為投資者可能會尋求對沖。如果美國大選的結果導致分立政府的局面，可能是市場最為樂見的情境。(wa)