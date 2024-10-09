09/10/2024 17:05

《神州經脈》滬指跌幅四年半最大，人幣續跌，財長周六講加力政策

《神州經脈》國慶長假復市第二日，滬深股市今早（9日）已顯著低開，正當市場對發改委昨日的發布會未出台大規模刺激措施感到失望之際，當局馬上接力出招，預告本周六（12日）上午10時舉行新聞發布會，由財政部部長藍佛安介紹「加大財政政策逆周期調節力度、推動經濟高質量發展」有關情況，市場重燃財政政策利好的憧憬，滬深兩市在下午跌幅急縮，滬綜指跌幅一度收窄至1.5%，惟尾盤再轉勢下插，滬綜指收挫6.6%，終止十連升，錄得2020年2月逾四年半最大單日跌幅，而滬綜指由9月14日的低位2689點一路狂漲至昨日的高位3674點，今日終收報3258點，極為波動。深市跌幅更深，深成指收挫8%，創業板指收插10%，創歷史最大單日跌幅。滬深兩市成交額2.9萬億元（人民幣．下同），較昨日的創紀錄成交3.45萬億元大減16%。

中國股市暴跌拖累市場情緒。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開逾百點後維持區間窄幅整理，午後當局預告財政部部長藍佛安將於本周六(12日)現身國新辦記者會介紹「加大財政政策逆周期調節力度、推動經濟高質量發展」相關情況，匯價獲短暫提振後反覆回落，收報7.0673，較上個交易日4時30分收盤價跌138點子，兩連跌，創9月18日以來三周新低，全日在7.0530至7.0697之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.0568，較上個交易日升141點子，暫脫離近三周低位，上個交易日報7.0709。



*今日新聞精選*



1. 國務院新聞辦公室網站發布採訪通知，稱將於2024年10月12日（星期六）上午10時舉行新聞發布會，請財政部部長藍佛安介紹「加大財政政策逆周期調節力度、推動經濟高質量發展」有關情況，並答記者問。



2. 中國人民銀行、財政部已就落實「豐富貨幣政策工具箱，在央行公開市場操作中逐步增加國債買賣」建立聯合工作組，並於近日召開工作組首次正式會議。會議雙方一致認為，央行國債買賣是豐富貨幣政策工具箱、加強流動性管理的重要手段。下一步將繼續加強政策協同，不斷優化相關制度安排，在規範中維護債券市場平穩發展，為央行國債買賣操作提供適宜的市場環境。



3. 在國慶假期期間新開戶的股民最早今日可以入市首次交易。中信證券、國信證券、國金證券、中金財富證券、廣發證券五大券商在新股民入市前夜，致信新入市的投資者稱，要有明確的投資目標，不要抱著「搶快錢」的心態入市，要做有紀律的投資，而不是情緒的投資；同時要做好資金規劃，用閒錢投資，不要孤注一擲，不要讓投資反噬生活。另外，瑞銀財富管理維持對中國股票在亞洲投資組合中「中性」配置，稱預計在中國政府本月晚些時候公布更明確的財政支持舉措之前，市場波動可能加劇，不主張投資者追逐中國股市的上漲。



4. 昨晚約有40家A股上市公司披露了減持計劃公告，而自9月24日本輪行情啟動以來，已有超100家公司披露減持進展或減持計劃。有公司股東單次減持近10億元，也有公司高管股東「組團」減持，清倉手中股票。經濟學家任澤平今日下午在微博發文稱，建議規範上市公司減持，不分紅、破發、破淨、財務粉飾的上市公司嚴禁減持，直到把公司經營好、為股東創造價值為止。對於清倉式減持的上市公司，嚴格審查財務規範和經營健康情況，避免造假上市圈錢割韭菜。



5. 中國商務部發言人表示，歐盟對中國電動汽車進行反補貼調查並非應產業申請，且歐方相關成員國及其產業對此也有較大反對意見。歐方相關措施嚴重缺乏事實和法律基礎，明顯違反世貿組織規則。為堅決捍衛中國電動汽車產業正當發展權益，中方已在世貿組織提出強烈交涉，並將相關反補貼措施訴諸世貿組織爭端解決機制。作為對歐盟的反制措施，中國商務部日前宣布，自10月11日起對歐盟白蘭地採用保證金形式實施臨時反傾銷措施，各公司保證金比率為30.6%至39%。歐盟揚言將就中方臨時反傾銷措施的決定向世貿組織提起強烈申訴。



6. 招商證券固收分析師張偉等發表報告稱，中國理財產品市場規模近日繼續減少，與往年進入10月後理財規模季節性成長出現背離，認為股市迎來上漲，債市走弱，市場風險偏好回升，給理財規模帶來負向拖累。另據《21世紀經濟報道》引述銀行人士報道，其分行在國慶前最後一個交易日流失了約40億元存款，據內部評估當中超35%已流入股市，餘下的仍在證券現金帳戶；而在國慶假期間該分行消費貸產品放款量超7億元，超越年初「開門紅」放款量。監管嚴禁信貸資金流入股市，而消費貸審批提款極為便捷。報道指已有銀行召開內部會議，對銀證轉帳、基金申贖等應對措施進行統一部署。



7. 中國財政部公告，根據有關工作安排，財政部將於10月16日（下周三）在香港發行2024年第五期人民幣國債，發行規模為80億元，具體發行安排將在香港金融管理局債務工具中央結算系統(CMU)公布。財政部今年計劃在香港分六期發行550億元人民幣國債，規模較2023年的500億元略有增加。今年在港發行的首四期人民幣國債規模已達410億元。



8. 據《央視新聞》引述商務部報道，今年國慶假期期間，以舊換新八大類家電產品銷售額達到178.35億元，排名前三的家電品類為冷氣、雪櫃、電腦。而自家電以舊換新政策實施以來，已有逾823.8萬名消費者購買八大類家電產品1177.98萬台，帶動銷售超557.93億元。同時，在汽車方面，截至10月7日24時，商務部汽車以舊換新平台已收到補貼申請超127萬份，帶動新車銷售額超1600億元，其中新能源車補貼申請量佔比超60%。(sl)