09/10/2024 09:09

【傾力救市】澳新：年度預算或將小幅上調，中國未來臨兩大風險

《經濟通通訊社9日專訊》澳新發表研究報告稱，國家發改委周二（8日）發布會沒有立即推出財政刺激措施，令市場失望。報告預期本月底召開的全國人大常委會會議將宣布年度預算小幅上調，幅度可能為0.3-0.5個百分點，遠低於市場共識的1萬億至2萬億元，而首要的財政優先事項仍然是債務減免，這將重塑中央和地方在經濟中的角色。

報告認為，存量房貸減息下，平均抵押貸款利率降至3%，仍遠高於2%左右的租金收益率，如果房價和租金之間沒有更大的平衡，房地產市場不太可能出現有意義的復甦，並預期今年人民銀行不會進一步降息。

報告指出，未來的風險包括：一，金融風險，隨著個人投資人湧入市場，中國的刺激措施可能助長股市泡沫，決策層可能將其視為新興的金融風險，並將更謹慎地管理刺激步伐。二，貿易風險，歐盟於10月4日宣布對進口中國電動車徵收高達45%的關稅，中國與其主要貿易夥伴之間的緊張局勢升級。而隨著美國大選即將到來，中美貿易關係將成為焦點。就在8月，中國對美國貿易順差達338億美元，創2022年10月以來最高水平。(jy)