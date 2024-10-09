09/10/2024 16:28

【傾力救市】超百家上市公司減持，任澤平：嚴格審查，避免割韭菜

《經濟通通訊社9日專訊》節後復市第二天，滬深股市全天成交額2.94萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日縮量5121億。個股跌多漲少，全市場超5000隻個股下跌，逾3000只個股跌超9%，上漲個股不足300隻。

而在昨日晚間，大約有40家A股上市公司披露了減持計劃公告。自9月24日本輪行情啟動以來，已有超100家公司披露減持進展或減持計劃。有公司股東單次減持近十億元，也有公司高管股東「組團」減持，清倉手中股票。

經濟學家任澤平今日下午在微博發文稱，建議規範上市公司減持，不分紅、破發、破淨、財務粉飾的上市公司嚴禁減持，直到把公司經營好、為股東創造價值為止。對於清倉式減持的上市公司，嚴格審查財務規範和經營健康情況，避免造假上市圈錢割韭菜。

任澤平表示，一定要提高上市公司質量，改變融資市，變為投資者，從長期讓投資者有賺錢效應，如此股市繁榮可期。(jq)