09/10/2024 16:35

【聚焦人幣】人幣即期收跌138點報7.0673，刷三周新低

《經濟通通訊社9日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開逾百點後維持區間窄幅整理，午後當局預告財政部部長藍佛安將於本周六(12日)現身國新辦記者會介紹「加大財政政策逆周期調節力度、推動經濟高質量發展」相關情況，匯價獲短暫提振後反覆回落，收報7.0673，較上個交易日4時30分收盤價跌138點子，兩連跌，創9月18日以來三周新低，全日在7.0530至7.0697之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)現升11點子，報7.0734。

今日人民幣兌一美元中間價報7.0568，較上個交易日升141點子，暫脫離近三周低位，上個交易日報7.0709。

交易員稱，人民幣即期匯價創三周新低，因中國股市暴跌拖累市場情緒；關注稍晚美聯儲會議紀要的指引及後續中國增量政策力度。

滬綜指今日收市暴跌6.6%，錄逾四年半最大單日跌幅；香港恒生指數亦未能擺脫上日陰霾收盤下跌近300點。分析人士指出，增量政策預期落空催生了短期「踩踏式」調整。

馬來亞銀行最新觀點認為，市場對昨日的發改委記者會未能釋放進一步利好感到失望，A股也大幅波動；短期不排除監管層繼續加碼更多政策措施的可能，人民幣大概率維持區間寬幅震盪。(sl)

