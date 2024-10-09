09/10/2024 09:09

【外圍經濟】波音信用評級面臨被標普降至垃圾級風險

《經濟通通訊社9日專訊》波音面臨失去標普投資級信用評級的風險。由於該公司繼續受到持續罷工帶來的影響，標普把波音列入可能降級的信用觀察名單。

標普在聲明中表示，現已進入第四周的波音機械師工會罷工加大該公司的財務風險，估計波音今年將面臨約100億美元現金流出。

《彭博社》分析指，失去投資級信用評級將推高波音的借貸成本，對於一些回避投機級資產的基金來說，該公司將不再有吸引力。



*波音737飛機方向舵系統或因零件故障卡住*



美國聯邦航空管理局(FAA)警告，營運某些波音737飛機的航空公司，表示方向舵系統可能因零件故障而卡住。一周前，一名安全官員指責FAA沒有就該問題盡快採取行動。

FAA於周一(8日)發布的安全警報為機組人員提供遇到方向舵卡住時如何應對，並指導他們如何檢查方向舵系統是否存在異常。該機構亦在周二(9日)的聲明中表示，除了發布警報外，還將發布國際持續適航通知。(rc)