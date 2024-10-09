09/10/2024 16:12

【外圍經濟】三星印度工廠員工拒絕加薪方案，罷工已持續1個月

《經濟通通訊社9日專訊》三星電子於印度南部泰米爾納德邦的工廠的1000多名工人周三(9日)拒絕該公司提出的加薪和解方案，他們的罷工已持續1個月。

三星本周提議，在明年3月之前，每月提供5000盧比（60美元）的獎勵，亦會增加空調巴士，提供多樣化的自助餐廳菜單，並在員工生育時提供24美元的禮品卡。

不過，支持抗議活動的勞工組織印度工會中心(CITU)拒絕該協議，表示和解方案仍然不承認他們的工會。他們將繼續罷工，向政府施壓。

自9月9日以來，三星工廠的工人已經中斷生產，並在工廠附近的一個臨時帳篷裏靜坐抗議，要求提高工資，並承認工會。(rc)