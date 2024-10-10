10/10/2024 17:21

《外圍焦點》紐約聯儲總裁發表講話，美國公布CPI

《經濟通通訊社10日專訊》美國最新CPI數據即將揭曉，美股三大指數昨日收市報升，道指與標普500指數同創歷史新高。道指升431.63點或1.03%，報42512.00點；標普500指數升40.91點或0.71%，報5792.04點；納指升108.70點或0.60%，報18291.62點。港股方面，恒生指數收市報21251，升614點或3%，成交3253億元。

各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:15pm，美聯儲理事庫克就「創業與創新」發表講話。10:30pm，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金參加爐邊談話，主題為「2025年及以後的經濟前景」。11:00pm，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯就經濟前景與貨幣政策發表講話並參與討論。

數據方面，今晚8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由182.6萬升至183萬；9月消費者物價指數月率升幅料由0.2%收窄至0.1%，年率升幅料由2.5%收窄至2.3%，經季節調整料由319.77升至320.59；首次申請失業救濟金人數。(wa)