10/10/2024 07:50

《國金頭條》CPI數據即將公布，標普和道指刷新收盤紀錄

《經濟通通訊社10日專訊》美國最新CPI數據即將揭曉，美股三大指數周三（9日）收市報升，道指與標普500指數同創歷史新高。

道指升431.63點，或1.03%，報42512.00點；標普500指數升40.91點，或0.71%，報5792.04點；納指升108.70點，或0.60%，報18291.62點。



*會議紀要：官員對9月減息半厘存分歧*



聯儲局9月貨幣政策會議紀要顯示，官員對9月減息0.5厘存在意見分歧。本周稍後市場將關注CPI通脹數據，以及企業陸續公布的季度業績報告。摩根大通和富國銀行等美國大型銀行將於本周發布季度業績。

交易員在上周公布強勁的非農就業數據後，一直在削減降息押注，互換數據顯示，即使是聯儲局下次會議降息25個基點的可能性也不到100%。

美元續小幅走高，美匯指數漲0.38%，至102.88，為8月16日以來最高。日圓走弱，逼近1美元兌150日圓大關。新西蘭央行加快貨幣寬鬆步伐之後，紐元表現最差，兌美元下跌1.4%，至0.6056。

Brown Brothers Harriman全球市場策略主管Win Thin表示，聯儲局會議紀要顯示，「一些與會者指出，上次會議原本是有合理理由降息25個基點的，這符合包括我在內的許多人的看法，即50個基點的行動是為了補上7月份按兵不動那次。」



*黃金連續第六天走低*



黃金連續第六天走低，紐約期金下跌0.4%，報每盎司2626美元。原油價格經過盤中的大幅震盪後企穩。紐約期油下跌0.4%，報每桶73.24美元。布蘭特期油下跌0.8%，至每桶76.58美元。(jf)