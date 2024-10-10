10/10/2024 14:57

【傾力救市】分析：財政部增量財政政策規模2萬億元可能性較大

《經濟通通訊社10日專訊》據國務院新聞辦公室官網消息，本周六上午10時，財政部部長藍佛安將介紹「加大財政政策逆周期調節力度、推動經濟高質量發展」有關情況，並答記者問。市場對增量財政政策的期待很高。多名內地分析師認為，年內增量財政政策規模可能不低於2萬億元(人民幣．下同)，形式包括調增赤字率、發行特別國債和超長期特別國債、擴大專項債券使用範圍等。

浦銀國際首席宏觀分析師金曉雯表示，鑒於今年超長期特別國債和新增地方政府專項債額度已接近用盡，政府可能會宣布增發2萬億-3萬億元特別國債，旨在刺激消費、化解地方債務風險以及穩定投資。

銀河證券首席經濟學家章俊表示，考慮到今年基層「三保」（保基本民生、保工資、保運轉）支出壓力較大，年內大致需要2萬億元左右的增量財力補充。

少數人士認為，年內增量財政政策規模或超過3萬億元。但多數分析師表示，不要對短期財政刺激規模抱有過高的期望。(ew)