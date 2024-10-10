10/10/2024 19:43

《再戰明天》中國公布進出口數據，德國公布批發物價

《經濟通通訊社10日專訊》中國公布進出口數據，及德國公布批發物價，料為下周一（14日）市場焦點。



*下周一加拿大及日本假期休市*



下周一加拿大及日本假期休市，各國沒重要經濟活動。數據方面，周五（11日）7:50am（本港時間．下同），日本公布9月貨幣供應M2；9月貨幣供應M3。2:00pm，英國公布8月服務業指數，月率升幅料由0.1%擴大至0.2%；8月工業生產年率跌幅料由1.2%收窄至0.5%，月率料由下滑0.8%改善至升0.2%。同一時間，德國公布9月消費者物價指數，月率料維持不變，年率升幅料由1.9%收窄至1.6%。8:30pm，美國公布9月生產者物價指數，月率升幅料由0.2%收窄至0.1%，年率升幅料由1.7%收窄至1.6%。10:00pm，美國公布10月密歇根大學消費者信心指數，料由70.1升至71。

下周日（13日）9:30am，中國公布9月消費者物價指數，年率升幅料維持於0.6%；9月生產者物價指數年率跌幅料由1.8%擴大至2.6%。下周一中國公布9月出口，年率升幅料由8.7%收窄至6%；9月進口年率升幅料維持於0.5%；9月貿易收支料由910.2億美元降至905億美元。德國公布9月批發物價。

在本港，明日公布業績的公司有:安科系統(08353)等。

下周二（15日）公布業績的公司有:豐德麗控股(00571)、麗豐控股(01125)等。

下周四（17日）公布業績的公司有:錦藝集團控股(00565)、南粵控股(01058)、福耀玻璃(03606)等。

下周五（18日）公布業績的公司有:紫金礦業(02899)等。(wa)