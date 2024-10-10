10/10/2024 11:04

滙豐私銀:港股屬短期技術整固，料中國推1萬億人幣財政刺激措施

《經濟通通訊社10日專訊》滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，中國國務院宣布將於10月12日舉行新聞發布會，會上財政部部長藍佛安將介紹「加大財政政策逆周期調節力度」的措施，該行預計中國政府將加推財政刺激措施，以配合貨幣寬鬆政策，從而提振內需和支持經濟增長。



*料中國推1萬億人幣財政刺激措施*



她指出，基本情景預測新財政刺激措施規模為1萬億元(人民幣．下同)，其中5000億元用於直接刺激消費，另外5000億元用於「十四五」規劃的重點項目。該行也預期中國政府將額外撥出1萬億元支持銀行增加的資本金，但財政部具體落實財政刺激措施的時間表未明確。



*港股屬短期技術整固，看好保險及電訊板塊估值偏低高息股*



該行認為，中港股市經過一輪急升後，近日的調整屬短期技術性整固。該行期待看見更多反映中國經濟和企業盈利基本因素前景大幅改善的信號，但目前對中國內地和香港股票仍然維持中性觀點。該行認為中國股市的升勢能否持續，將取決於財政刺激政策的支持力度，這仍然是扭轉中國結構增長前景的關鍵。

經過這輪升勢後，對比標普500指數和MSCI世界指數的來年預測市盈率21.8倍和19.6倍，目前MSCI中國指數、恒生指數和滬深300指數的來年預測市盈率為11.5倍、9.8倍和14.4倍，估值仍存在大幅折讓。

該行青睞優質高息中國國有企業，以及盈利穩健和估值遠低於環球同業的藍籌科網龍頭企業。至於香港市場，該行看好保險、電訊和公用事業板塊內估值偏低的高息股，以及個別超賣但財務狀況強勁的房地產發展商。



*上調上證綜合指數及滬深300指數年底目標*



為反映新一輪內地資本市場支持措施帶來的有利因素，該行分別把上證綜合指數、滬深300指數和深證綜合指數的2024年底指數目標上調至3800點、4700點及12000點。該行預計中國長期低息環境將會持續，而且人行的寬鬆政策將為中國投資級別債券提供良好支持。該行對中國本幣債券和主要貨幣債券維持中性觀點。該行維持美元兌人民幣的中性觀點，2024年底預測為7.2。(bn)