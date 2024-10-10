10/10/2024 11:52

恒生:落實金管局「銀行同業帳戶數據共享」，簡化貸款申請流程

《經濟通通訊社10日專訊》恒生銀行(00011)公布，該行積極支持中小企發展業務，宣布已正式落實透過金管局的「銀行同業帳戶數據共享」，利用數碼金融科技簡化中小企貸款申請流程，提升貸款審批效率，為企業客戶提供更方便的融資服務。

根據金管局「銀行同業帳戶數據共享」的安排，恒生的企業客戶在申請融資時，可按其意願授權恒生從已建立數據連接的其他參與銀行，直接取得客戶的賬戶資訊和數據，以便加快核實信貸資料。客戶毋須再另交銀行結單等審批所需文件，大大簡化貸款申請流程。自8月試行以來，恒生成為香港首批銀行透過此簡單快捷的數據共享流程，成功批出第一筆中小企貸款，而及至9月底，恒生透過相關流程批出予中小企的貸款額更已達約6000萬元。(bn)