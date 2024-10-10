10/10/2024 11:23

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.60893 +19.488 一周 4.63464 +8.607 兩周 4.56446 +2.517 一個月 4.41524 -0.869 兩個月 4.36119 +0.202 三個月 4.36119 +0.488 六個月 4.18601 +5.149 一年 4.08601 +3.297

《經濟通通訊社10日專訊》港元拆息今日幾乎全線上升，但一個月期下跌。隔夜息回升19基點至4.60893厘，而與樓按相關的一個月拆息則連跌兩天，報4.41524厘，為10月2日後最低。反映銀行資金成本的三個月拆息結束兩連跌，微升至4.36119厘。長息方面，六個月及一年期分別升至4.18601厘和4.08601厘。港元匯價今早在7.7701-7.7736之間上落，最新報7.7717，較前收市價跌0.009%。恒指高開408點或2%後，升幅擴大，暫時最多漲878點，高見21516，最新報21433，升795點。(cl)資料來源：香港銀行公會