10/10/2024 11:23
《港元利率》折息近乎全線升，僅一個月期兩連跌
《經濟通通訊社10日專訊》港元拆息今日幾乎全線上升，但一個月期下跌。隔夜息回升19基點至4.60893厘，而與樓按相關的一個月拆息則連跌兩天，報4.41524厘，為10月2日後最低。
反映銀行資金成本的三個月拆息結束兩連跌，微升至4.36119厘。長息方面，六個月及一年期分別升至4.18601厘和4.08601厘。
港元匯價今早在7.7701-7.7736之間上落，最新報7.7717，較前收市價跌0.009%。
恒指高開408點或2%後，升幅擴大，暫時最多漲878點，高見21516，最新報21433，升795點。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息結束兩連跌，微升至4.36119厘。長息方面，六個月及一年期分別升至4.18601厘和4.08601厘。
港元匯價今早在7.7701-7.7736之間上落，最新報7.7717，較前收市價跌0.009%。
恒指高開408點或2%後，升幅擴大，暫時最多漲878點，高見21516，最新報21433，升795點。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.60893
|+19.488
|一周
|4.63464
|+8.607
|兩周
|4.56446
|+2.517
|一個月
|4.41524
|-0.869
|兩個月
|4.36119
|+0.202
|三個月
|4.36119
|+0.488
|六個月
|4.18601
|+5.149
|一年
|4.08601
|+3.297
資料來源：香港銀行公會