10/10/2024 16:03

《本港樓市》中原CCL按周升0.18%，反映落實減息後回穩

《經濟通通訊社10日專訊》中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，中原城市領先指數CCL最新報136.11點，按周升0.18%，是9月19日美國聯儲局宣布減息0.5厘及本港銀行下調最優惠利率0.25厘當周的市況。減息後，CCL單周回穩，但指數仍為逾8年(424周)次低，繼續於2016年8月底水平徘徊。



*今年CCL累跌7.54%*



中央救市，港股急升，新盤銷售理想，樓市氣氛好轉，二手成交逐漸回升，CCL有望回穩，相信短期樓價在135到137點之間窄幅爭持。2024年CCL累跌7.54%，較2021年8月191.34點歷史高位跌28.86%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌4.83%。



*九龍較歷史高位跌逾三成*



九龍是繼港島之後，第二個較自己歷史高位跌逾三成的指數。八大樓價指數與自己歷史高位相比，港島樓價跌31.99%，九龍跌30.20%，新界西跌29.66%，CCL Mass跌29.47%，CCL(中小型單位)跌29.30%，CCL跌28.86%，新界東跌28.51%，CCL(大型單位)跌26.75%。10月9日黃竹坑港島南岸Blue Coast II公布首張價單128伙，10月12日啟德天璽。天次輪銷售238伙，對本地二手樓價的影響將於11月上旬公布的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報136.52點，按周升0.16%。CCL(中小型單位)報135.19點，按周升0.21%。CCL(大型單位)報140.63點，按周升0.04%。

2024年八大樓價指數計，新界西跌8.64%，CCL(大型單位)跌8.26%，CCL跌7.54%，新界東跌7.45%，CCL(中小型單位)跌7.40%，CCL Mass跌7.32%，港島跌6.97%，九龍跌6.49%。(cl)