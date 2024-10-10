10/10/2024 09:02

【傾力救市】多地農商行發布公告，信貸資金不得流入股市樓市

《經濟通通訊社10日專訊》A股跌宕起伏，投資者躍躍欲試。近日，廣東、福建、山東等多地農商行發布業務聲明，提醒客戶規範使用信貸資金。

例如，廣東龍川農商行昨日公告，根據國家金融監管部門關於信貸資金的有關規定，信貸資金不得違規流入房地產市場，不得用於股票、期貨、金融衍生品以及國家有關法律、法規和規章禁止的其他用途。如客戶將信貸資金違規流向前述領域，一經發現，該行將提前收回貸款。

福建松溪農信聯社前一日公告，對公經營貸款、個人消費貸款、個人經營貸款資金可用於合法合理的消費、經營需求，請務必按照貸款合同約定用途使用信貸資金，不得將信貸資金違規流入股市、樓市。若發現貸款被挪用於股市、樓市的，該社將採取提前宣布貸款到期或壓降授信額度等措施。

除了上述兩家之外，還有山東的昌邑農商行，廣東的河源農商行，福建的德化農信聯社、大田農信聯社、建寧農信聯社、寧化成功村鎮銀行等均發布類似聲明。(lc)