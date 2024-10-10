10/10/2024 09:02

【傾力救市】增量資金借「基」入市，最大規模ETF破4300億

《經濟通通訊社10日專訊》國內ETF市場又有歷史性突破。最新數據顯示，自9月24日以來短短兩周多時間，全市場最大規模ETF--華泰柏瑞滬深300ETF的管理規模已經從3000億元（人民幣．下同）上行達到4302.70億元，再創歷史新高。

除了華泰柏瑞滬深300ETF，易方達滬深300ETF的規模也已經超過2000億元，成為第二隻突破2000億元大關的ETF。此外，華夏滬深300ETF、華夏上證50ETF、嘉實滬深300ETF、南方中證500ETF等產品的規模均超過1000億元。

從整個ETF市場來看，國慶假期結束後的兩個交易日10月8日、9日，ETF市場合計成交額連續兩個交易日日均超過5000億元，也就是說節後ETF市場成交額已在萬億級別，增量資金正借「基」入市。今年前9個月ETF市場日均成交額僅為1291.39億元，相比之下明顯放量。(lc)