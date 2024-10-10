10/10/2024 09:15

【傾力救市】瑞穗：針對需求面，中國料推2萬億額外財政刺激

《經濟通通訊社10日專訊》瑞穗發表研究報告稱，國家發改委周二（8日）舉行記者會，結果不如市場預期。報告認為，發改委主要更新了先前宣布的支持措施的實施進度，推出的措施仍主要以供給面為主，因此不太可能大幅緩解國內通縮壓力或打破自我實現的通縮預期的惡性循環 。這與9月下旬的一行一局一會聯合新聞發布會形成鮮明對比，當時當局承諾支持國內消費並引導物價適度上漲。

儘管發改委官員並未排除針對需求面進一步實施財政刺激的可能性，但李強總理在當天晚些時候與經濟學家和企業家討論時強調，中國需要積極出台穩定增長和預期的政策。

報告預計，2024年和2025年將出現針對需求面的額外財政刺激，總規模至少為2萬億人民幣 。報告認為，正如中國最高決策者在9月底舉行的不尋常的政治局會議上所強調的那樣，政府仍致力於提振市場信心並抑制通縮預期。

瑞穗提醒，制定針對中小企業和家庭的財政赤字、減稅和補貼的總體計劃通常是由國務院或財政部而不是國家發展委員會負責。(jy)