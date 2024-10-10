10/10/2024 09:56

【傾力救市】野村：財政部發布會料涉發行國債填補地方財政缺口

《經濟通通訊社10日專訊》野村發表研究報告稱，萬眾矚目的發改委新聞發布會未宣布任何重大舉措，雖然看似令市場失望，但市場應該知道，宣布財政刺激措施並不屬於發改委的職權範圍。

報告指，股市調整或許不是壞事，因為防止股市狂熱和崩盤是成功啟動中國經濟的先決條件。報告堅信，北京將推出財政刺激方案，預期財政部將在周六（12日）的新聞發布會上，討論通過發行國債來提供額外資金的問題，儘管具體數字（可能是2萬億人民幣）可能要留待本月稍後由全國人大常委會宣布。

報告續稱，整體刺激方案的規模上限可能是年度GDP的3%，其中包括來自人民銀行和政策性銀行的資金。即將推出的財政刺激措施大部分可能會用於填補地方政府面臨的財政缺口。而刺激措施的內容比規模更重要，因為北京將不得不清理房地產危機造成的混亂，並改革財政體系，因為地方政府可能難以從賣地中獲得大量收入。(jy)