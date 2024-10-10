10/10/2024 08:39

【傾力救市】人行設5千億元SFISF，證券基金險企即日可申報

《經濟通通訊社10日專訊》人民銀行今早宣布落地「證券、基金、保險公司互換便利」，首期規模5000億元人民幣，即日起，接受符合條件的證券、基金、保險公司申報，將為A股市場注入「活水」。

人民銀行公告，決定「創設證券、基金、保險公司互換便利」（Securities, Funds and Insurance companies Swap Facility，簡稱：SFISF），支持符合條件的證券、基金、保險公司以債券、股票ETF、滬深300成分股等資產為抵押，從人民銀行換入國債、央行票據等高等級流動性資產。首期操作規模5000億元人民幣，視情可進一步擴大操作規模。

市場分析指，通過SFISF，金融機構抵押流動性相對較差的資產，獲取流動性更好的資產，從而在市場進行融資、提高資金實力，進而更好地在資本市場進行投資。通過SFISF獲取的資金被限定於投資股票市場，有利於更好發揮證券、基金、保險公司穩定市場的作用。(ct)