10/10/2024 08:53

【傾力救市】官媒：互換便利不是直接給錢，期限不超1年可展期

《經濟通通訊社10日專訊》人民銀行首次設立結構性貨幣政策工具，支持資本市場健康穩定發展的措施落地。人民銀行今早宣布創設「證券、基金、保險公司互換便利(SFISF)」，首期操作規模5000億元人民幣。《中證報》從接近人行人士處了解到，互換便利不是直接給錢，不會擴大基礎貨幣政策規模。現行人民銀行法規定，央行不得直接向非銀金融機構提供貸款，證券、基金、保險公司互換便利採用的是「以券換券」的方式，既提高了非銀機構融資能力，又不是直接給非銀機構提供資金，不會投放基礎貨幣。



*抵押品範圍未來可能會視情況擴大*



接近人行人士介紹，互換便利期限不超過1年，到期後可申請展期；抵押品範圍未來可能會視情況擴大。這些操作上的靈活性均表明，工具未來將有很大的發揮空間。據了解，人行將通過特定的一級交易商開展操作，通過觀察級交易商名單，可能是中債信用增進公司。

人行行長潘功勝此前表示，這項政策將大幅提升機構的資金獲取能力和股票增持能力。(ct)