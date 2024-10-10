10/10/2024 16:07

【傾力救市】A股急漲後據報監管要求密切關注理財產品贖回規模

《經濟通通訊社10日專訊》9月底以來，中國一系列提振經濟政策組合拳落地，A股市場表現持續強勢，引發監管機構對理財產品贖回規模的關注，監管擔憂投資者轉向追求股票類資產更高回報，令收益率相對較低的理財產品可能面臨集中贖回的風險。

據《彭博》引述知情人士表示，金融監管部門近期向金融機構了解短期理財產品的贖回情況，及機構因此面對的流動性壓力，以防範債券市場潛在的波動風險。監管部門並要求有關金融機構實時監控理財產品規模變化，密切關注有關風險。

報道指，目前尚不清楚監管部門是否會採取進一步行動，加強監測是防範債市發生風險而採取的預防性步驟。其中一位知情人士稱，部分銀行計劃以自營資金買入債券以緩和理財贖回造成的拋壓。(ct)