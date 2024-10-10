10/10/2024 09:33

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶67點子，報7.0740

《經濟通通訊社10日專訊》上日美元指數維持在兩個月高點，而人民幣市場價創三周新低，這些都拖累今日中間價表現。人民幣兌一美元中間價今報7.0742，較上個交易日跌174點子，創9月19日以來三周新低，上個交易日報7.0568。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開67點子，報7.0740，上個交易日即期匯率收盤報7.0673。

美聯儲隔夜公布的政策會議記錄顯示，「絕大多數」決策者支持上月以降息50個基點開啟放鬆貨幣政策的行動，但他們更普遍的共識是，首次行動不會讓美聯儲承諾未來以任何特定步伐降息。

加拿大皇家銀行(RBC)資本市場亞洲外匯策略主管Alvin Tan認為，會議記錄表明除非美國經濟數據嚴重惡化，否則美聯儲不太可能再次降息50個基點。

另外，中國人民銀行今早公告，決定創設「證券、基金、保險公司互換便利(SFISF)」，首期操作規模5000億元人民幣，視情可進一步擴大操作規模，這可能為受挫A股注入一劑強心針。(sl)





