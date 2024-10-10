10/10/2024 16:45

【聚焦人幣】人幣即期收跌114點子三連跌，刷逾三周新低

《經濟通通訊社10日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日低開低走，收報7.0787，較上個交易日4時30分收盤價跌114點子，三連跌，創9月18日以來逾三周新低，全日在7.0618至7.0813之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)現升12點子，報7.0917。

今日人民幣兌一美元中間價報7.0742，較上個交易日跌174點子，創9月19日以來三周新低，上個交易日報7.0568。

交易員稱，隔夜美元維持偏強，A股保持寬幅震盪，人民幣略微偏弱，市場焦點轉向晚間美國通脹數據的最新指引。

他們並表示，美元進入寬鬆周期的大前提不變，中美負利差仍將收窄，另外市場對中國可能進一步的刺激政策仍有期待，不過美國大選臨近，美元也不見得有多少調整空間，預計人民幣大概率維持區間寬幅震盪。

招商銀行金融市場部最新觀點稱，在美國經濟「軟著陸」假設下，美元後續下行空間或也較為有限；人民幣方面關注後續財政政策力度以及股市情緒的持續性，美國方面關注大選因素能否助長特朗普交易，預計人民幣10月將主要呈現區間震盪走勢。(sl)