10/10/2024 11:47

《數字人幣》官媒闢謠：數字人民幣平台從未發放數字資產紅利

《經濟通通訊社10日專訊》人民銀行主管媒體《金融時報》發文闢謠稱，「數字人民幣平台發放數字資產紅利」、「將開啟數字資產認購」是謠言。

文章指，近日有民眾反映，有不法分子冒用中國人民銀行數字貨幣研究所名義發布虛假公告，謠稱「經財政部與國家數據局聯合審批，數字人民幣平台將下發已領取專屬提現通道用戶的數字資產紅利」、「將開啟第二批資產登記審核以及綠色通道額度的認購」等，造成惡劣社會影響。

文章強調，經查，此類「公告」、「平台」為偽造，相關信息均不屬實。數字貨幣研究所從未發布過上述信息，從未組織登記或認購「數字資產」、發放「數字資產紅利」等。有關單位、企業和廣大群眾應提高警惕，加強甄別，謹防上當受騙。

文章並提醒，數字人民幣App是數字人民幣面向用戶的官方服務平台，使用數字人民幣App應認準官方下載渠道，試點地區用戶可在蘋果、谷歌、華為、小米、OPPO、vivo、魅族、榮耀等手機應用市場和百度、應用寶、360手機助手、豌豆莢等主流應用市場搜索「數字人民幣」，還可登錄網址www.pbcdci.cn，下載並註冊數字人民幣App。(sl)