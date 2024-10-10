10/10/2024 09:26

【外圍經濟】聯儲局會議紀要揭內部分歧，多人主張只減0.25厘

《經濟通通訊社10日專訊》聯儲局在9月會議上減息0.5厘，但在這一決定上，主席鮑威爾遭遇阻力，因為他的同事中不止一人主張只減息0.25厘，決策層存在分歧。

9月17至18日會議紀要顯示，幾名與會者指出，下調0.25厘將符合循序漸進的政策正常化路徑，將使決策者在經濟形勢發生變化時有時間來評估政策的限制程度，他們更支持只減息0.25厘。不過，最終對減息0.5厘投反對票的只有理事鮑曼一人。

此外，會議紀要顯示，幾位與會者討論了傳達以下信息的重要性：即使聯儲局下調了聯邦基金利率的目標區間，資產負債表的縮減仍可能會持續一段時間。(rc)