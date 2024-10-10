10/10/2024 10:49

【外圍經濟】日本9月生產者價格指數按年上升2.8%，高過預期

《經濟通通訊社10日專訊》日本9月生產者價格指數(PPI)按年上升2.8%，預估為上升2.3%；按月則持平，預估為下跌0.3%。



*民間對經濟狀況感受惡化*



與此同時，日本內閣府公布的9月經濟觀察者調查結果，顯示向各行各業人士詢問街頭實際經濟情況感受的「現狀判斷指數」（季節調整值）為47.8，較上月下降1.2點，時隔3個月惡化。

物價高漲長期持續造成影響，與家庭經濟動向相關的指數走低。東北地區的服飾專賣店人士指出，多日持續高溫，秋季商品銷售額低迷。物價上漲引發的節約意識可能有所提升。

顯示兩三個月後經濟前景的先行判斷指數為49.7，下降0.6點。東海地區的商業街人士表示，由於大米價格上漲，如果主食繼續加價，今後會更加節衣縮食。(rc)