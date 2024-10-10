10/10/2024 09:34

【外圍經濟】巴郡發行2818億日圓債券，為2019年以來最大

《經濟通通訊社10日專訊》巴郡周四(10日)發行2818億日圓（18.9億美元）債券，這筆交易引發市場對巴郡將增加對日本資產敞口的猜測。

是次發行將由七部分組成的債券定價，債券期限從3年到30年不等，這是巴郡自2019年以來發行的最大規模日圓計價債券。

巴菲特在日本的融資活動備受股票投資者密切關注，因為巴菲特曾經把在債券市場籌集的日圓資金購買日本公司股票。他對五家主要商社股票的增持，之前推動日經225指數今年稍早創下紀錄高位。如果巴郡的投資選擇擴大到其他股票，例如一些分析師推測的投資銀行、保險公司和航運公司，可能會帶動日本股市進一步上漲。(rc)