10/10/2024 16:16

【美國減息】美國9月份CPI數據或顯示通脹進一步回落

《經濟通通訊社10日專訊》即將公布的美國CPI數據，將成為市場對聯儲局利率政策走向的重要指標。經濟師預計，儘管包括二手車在內的某些類別商品面臨價格壓力，美國關鍵通脹指標會在9月減速。

彭博經濟研究首席美國經濟學家Anna Wong周四（10日）在一份報告中表示，「即使核心CPI高於預期，我們也不認為9月的報告會改變聯邦公開市場委員會(FOMC)關於通脹趨勢下行的觀點」。

根據《彭博社》對經濟師調查得出的預估中值，消費者價格指數以及不包括食品和能源的核心指標上個月可能分別上升0.1%和0.2%。在這兩種情況下，月度升幅都將低於8月份。

按年計算，總體指標預計上升2.3%，為2021年初以來最低增速。核心指標預計將連續第二個月按年上升3.2%。(rc)