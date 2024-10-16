16/10/2024 13:17

【施政報告】李家超：立法強化基層醫療管治架構，推社區藥房計劃

《經濟通通訊社16日專訊》行政長官李家超發表新一份《施政報告》表示，為提升市民健康，改善醫療保障及質量，發揮醫療專業優勢，政府會全面審視醫療體系的定位和目標，改革醫管局、衞生署和基層醫療署的職能和分工，強化基層醫療促進健康和疾病預防，改善公營醫療服務，同時推進私營醫療質素效益和收費透明度改革，為市民提供高質素、具效益而可負擔的醫療服務選擇，並且支持人才培訓及科技創新，以持續提升香港醫療專業的世界地位和區域優勢，將香港打造成國際醫療創新樞紐、亞洲先進醫療中心、醫療人才匯聚地點，及中外醫療交流橋樑。



*推社區藥房計劃*



政府會全方位推進基層醫療發展，包括：立法強化基層醫療管治架構，賦權基層醫療署設立質素保證及監察機制；制訂社區藥物名冊及推出社區藥房計劃，配合集中採購和社區網絡，令市民可以更方便地獲得價錢相宜的基層醫療藥物；訂立全生命周期健康促進策略，按不同年齡和健康狀況制訂市民健康管理計劃；重整母嬰健康及家庭計劃服務，加強生育輔導及育兒教育，促進健康生育；強化「全校園健康計劃」，為每間學校建議針對性校本措施，改善體能活動和飲食等安排，提升學生身心健康。



*整合婦女健康中心和長者健康中心服務*



另外，將更多地區康健站擴充為中心並擴展服務網絡，整合婦女健康中心和長者健康中心服務；擴大「慢性疾病共同治理先導計劃」至血脂檢查；定位醫管局普通科門診專為弱勢社群提供全面基層醫療服務；針對常見癌症以風險為本逐步制訂篩查計劃，包括乳癌篩查、研究人工智能協助肺癌篩查，以及推行乙型肝炎篩查以防治肝癌；推出「青少年護齒共同治理先導計劃」鼓勵預防牙患，及「社區牙科支援計劃」加強為弱勢社群包括有經濟困難長者提供牙科服務，接替關愛基金牙科資助項目，並為學前兒童增設預防性牙科服務；及繼續推行控煙。(kl)