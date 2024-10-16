16/10/2024 13:18

【施政報告】李家超:強化公營醫療服務，探討收費架構及水平

《經濟通通訊社16日專訊》行政長官李家超發表新一份《施政報告》表示，政府會強化醫管局的公營醫療服務，包括探討收費架構及水平，以達致鼓勵慎用服務，引導資源至最有需要及危重病病人，增加支援有經濟困難患者，並加強公共醫療服務針對性補貼在財政方面的可持續性； 加強公營醫療集中各聯網藥械採購，提升議價能力，並且更快更主動將有效及符成本效益的創新藥引入藥物名冊；運用香港基因組中心基因數據，制訂遺傳及罕見病目錄。

此外，在香港兒童醫院全面整合各聯網兒科，並開拓更多先進醫療服務；敲定第二個醫院發展計劃項目和時間表，配合北都發展及地區需要；按國家認證標準建設首間中風中心及第二間胸痛中心；優化專科門診的分流制度和轉介安排，包括設立跨專科綜合門診；及提升白內障手術量至少20%。

他亦稱，政府會提升醫療服務質素和效益，包括組織專業平台，制訂臨床指引，並研究建立公私營醫療服務質素及效益基準；為提升服務效益及應對醫療通脹，為公私營醫療系統編製質素指標，並探討就私營醫療收費透明度立法，計劃明年諮詢業界；修例要求所有醫護提供者須將重要健康數據存入市民的個人醫健通戶口。(rh)