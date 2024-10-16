16/10/2024 13:27

【施政報告】李家超:明年推計劃資助綜援長者入住廣東省安老院

《經濟通通訊社16日專訊》行政長官李家超發表新一份《施政報告》表示，政府採取精準扶貧政策，會聚焦包括資助綜合社會保障援助(綜援)長者入住廣東省安老院，明年推出為期3年的試驗計劃，資助選擇赴粵養老的綜援受助長者入住指定在粵院舍。每名合資格長者每月可獲5000元資助，名額共1000個。



*擴大「共創明『Teen』計劃」*



另會擴大「共創明『Teen』計劃」，今年內推出第三期計劃，招募4000名學員，推動校友會青年領袖籌辦活動發展自我、加強友師培訓等；擴展「社區客廳試行計劃」，在明年於「劏房」戶集中的地區新增3個社區客廳，預計惠及約1300個目標住戶，每年為約20萬人次提供服務。若計及已推出的4個社區客廳，預計可為約3050個劏房戶每年約47萬人次提供服務。

政府亦會優化「在校課後託管服務計劃」，由今個學年起，涵蓋範圍由50間小學擴展至超過110間小學；視乎實際需要和成效，亦計劃在2025/26學年鼓勵更多學校參加計劃，名額不設上限

李家超稱，社福開支一直居各範疇公共開支之首，用於社福的開支每日超過3億元。



*「長者院舍照顧服務券計劃」服務券增兩成*



另一方面，政府會把「長者院舍照顧服務券計劃」服務券總數增加兩成至6000張，讓更多體弱長者無須輪候即可入住自選安老院，接受政府資助的護理服務；亦會優化「廣東院舍照顧服務計劃」，為入住廣東省安老院的長者提供更多選擇和支援，包括今年11月起，參加計劃的安老院由現時4家增加至11家；分擔參加計劃長者在當地的部分醫療費用；委託機構為參加計劃長者提供關愛服務。

提升本地院舍人手的支援和水平方面，通過「院舍輸入護理員特別計劃」紓緩人手短缺，同時預計今年內完成全面檢討院舍康健人手的技能和資歷要求，例如為現職保健員增設晉升職級，並放寬護理員報讀進階訓練證書課程的學歷要求。此外，政府正和銀行業商討可行方法，讓在粵閩兩省養老的香港長者更便捷經銀行領取政府的援助金。(rh)