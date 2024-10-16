16/10/2024 13:29

【施政報告】李家超:支援照顧者，增強殘疾人士支援

《經濟通通訊社16日專訊》行政長官李家超發表新一份《施政報告》表示，政府著力支援照顧者。除了提供照顧者津貼、暫託服務、一站式資訊網站和182183照顧者24小時支援專線等，今年3月開始於荃灣及南區試行「地區服務及關愛隊伍－支援長者及照顧者計劃」，由社署培訓兩區的「關愛隊」，主動接觸和識別有需要住戶，配合支援專線，為長者及照顧者提供支援，試行效果良好。社署培訓的關愛隊過去半年探訪了4700個家庭，轉介了約900宗個案予社福機構跟進。來年，將會把計劃擴展至全港，為十八區的長者及照顧者提供支援。

政府亦會研究建立跨專業、跨機構的護老者和殘疾人士照顧者資料庫，配合由大學團隊設計的識別工具，識別高風險個案，及早介入支援。



*進一步加強殘疾人士康復服務*



他又指，將會進一步加強殘疾人士康復服務，包括：在全港設立14間「綜合社區康復中心」，增加1280個服務名額，以綜合個案管理模式，因應個別殘疾人士的需要及康復進度提供適切支援；增設90個朋輩支援工作員職位，加強對殘疾人士及其照顧者的朋輩支援；在新界東增設殘疾人士地區支援中心；及增加約1040個日間、住宿及學前康復服務名額，並研究在空置的幼稚園校舍設立特殊幼兒中心。

另為鼓勵和支援殘疾人士就業，政府會設立「愛心僱主」獎章，表揚積極聘請殘疾人士的僱主，推動成立更多聘用殘疾人士的社企，優化庇護工場及綜合職業康復服務中心的服務和訓練模式，為殘疾人士構建更佳的職業康復訓練階梯。(kl)