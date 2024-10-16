16/10/2024 13:30

【施政報告】李家超:關愛隊撥款恒常化，下期撥款增資助金額五成

《經濟通通訊社16日專訊》行政長官李家超發表新一份《施政報告》表示，「關愛隊」是政府完善地區治理架構的重要服務隊伍。全港452隊「關愛隊」已在去年全面起動。「關愛隊」勤奮用心，提供多元關愛和支援服務，例如已探訪合共約23萬長者戶和有需要住戶，提供超過2.2萬次簡單家居或其他各種支援，大獲市民讚賞。政府會恒常化「關愛隊」的撥款，並在下一期撥款，增加資助金額五成，支持「關愛隊」的工作。

另為支援少數族裔人士更好融入社區，去年提出增設的兩間少數族裔人士支援服務中心今年內會投入服務。政府明年起會加聘一間支援服務中心，為少數族裔人士提供傳譯及翻譯服務，減輕言語不通的不便。教育局會加強支援非華語學生的中文學習和家長協助，包括籌辦課後中文學習班、增潤「網上中文自學資源」、組織跨校教師學習社群等，亦為非華語學生家長舉辦家長教育活動。(kl)