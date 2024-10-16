16/10/2024 13:32

【施政報告】李家超:改革僱員再培訓局，大力加強本地勞工培訓

《經濟通通訊社16日專訊》行政長官李家超發表新一份《施政報告》表示，去年《施政報告》提出全面檢討僱員再培訓局，工作已完成。他接納建議，改革再培訓局，提升角色和定位，由為基層勞工提供「就業為本」的培訓，提升至為整體勞動人口提供「技能為本」的培訓課程和策略。面對市場激烈競爭、產業迅速發展及科技應用普及化，勞動人口持續學習尤其新技能至為重要。改革即時措施包括從明年初開始，不再設學歷上限，以全民培訓為目標、增加最少15000個年度總學額、加強與高等院校和龍頭企業等合作，及加強職涯規劃和職業配對等服務。

除了落實上述短期措施，再培訓局會就如何掌握和預測未來技能需求、重新定位和建立品牌、調整架構和人手，以至修訂《僱員再培訓條例》等中長期工作，制訂細節和時間表，明年提出方案。

他指出，為支持本地僱員職業培訓，政府會把兩所空置校舍作培訓基地，提供予具規模而有豐富培訓經驗的工會組織申請，開辦不同行業（尤其建造業）的課程。(bn)