16/10/2024 13:33

【施政報告】李家超:落實強積金全自由行，強化破產欠薪保障基金

《經濟通通訊社16日專訊》行政長官李家超發表新一份《施政報告》表示，強制性公積金計劃管理局會研究「全自由行」具體方案，利用今年6月推出的積金易平台，容許僱員將僱主強制性供款的累算權益轉移至自選計劃，鼓勵僱員積極管理強積金投資，促進市場競爭，創造減費空間。

他又指，政府會推進保障僱員的措施，包括明年5月1日取消強積金制度下僱主強制性供款累算權益「對沖」遣散費和長期服務金的安排。政府亦會推行為期25年、總額超過330億元的資助計劃，分擔僱主在取消「對沖」後支出；檢討破產欠薪保障基金下遣散費特惠款項的保障範圍，探討調升特惠款額上限，加強保障僱員權益；落實法定最低工資「一年一檢」的新機制；以及修訂《僱傭條例》下「連續性合約」的規定，由連續4星期、每星期工作18小時（即共72小時）放寬至4星期合計68小時，讓僱員更容易享有全面僱傭權益。(kl)