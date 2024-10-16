16/10/2024 13:34

【施政報告】李家超:鼓勵中高齡人士就業，持續推動減廢回收

《經濟通通訊社16日專訊》行政長官李家超發表新一份《施政報告》表示，為鼓勵中高齡人士就業，勞工處會持續推進「再就業津貼試行計劃」，並通過《好僱主約章》2024鼓勵僱主採納家庭友善僱傭措施，包括安排彈性工作等。

此外，政府積極推動業界提供更安全的工作環境，未來政府會透過修訂安全守則、推廣善用科技和加強行業培訓三管齊下，加強保障勞工安全。

另一方面，政府會持續推動減廢回收工作，包括加強對公眾和校園減廢回收宣傳教育；擴大社區回收網絡，將公共回收物收集點的數目由現時約500個增加至800個。



*倍增全港住宅廚餘收集設施*



另會優化「綠在區區」回收設施服務時間以更好提供服務；在公共屋邨內設立「自助回收站」或智能回收設施；倍增全港住宅廚餘收集設施；檢視「綠在區區」的招標安排和要求，提升其成本效益和服務水平。首座處理都市固體廢物的轉廢為能設施I．PARK 1預計明年投入服務，政府亦會推進I．PARK 2建設，向「零廢堆填」目標進發。

李家超稱，會持續評估社會對減廢的看法和參與度，明年中向立法會匯報。

政府亦將為生產者責任計劃訂立適用於不同產品的法律框架，讓日後可逐步應用於包括塑膠飲料容器和紙包飲品盒等產品，擴大轉廢為材。(rh)