16/10/2024 13:44

【施政報告】李家超:國際金融中心地位重奪世界第三，粉碎唱衰論

《經濟通通訊社16日專訊》行政長官李家超發表新一份《施政報告》表示，自上任以來，他提出各種措施推行改革，改變政府文化，強化系統、優化制度，為建設每天進步的香港而奮鬥，為市民有更好的住房、更好的教育、更好的生活而努力，他經常反思、聽取意見，確保施政方向正確，措施有效。他從微觀角度細看市民生活需要，從宏觀角度觀察世界大勢、國家大局、社會整體利益。在守正創新、求進求變的同時，提防「興一利亦生一弊」的可能，牢記改革的必要，亦謹記不是為改而改，不能破壞原好的成功基因元素。



*整體施政方針正確，香港國際金融中心地位重奪世界第三*



他指出，不同的客觀情況讓他相信，整體的施政方針是正確的。這約兩年多來，市民的家庭月入中位數增加約2800元，上升超過10%，就業職位增加超過十萬個；公屋輪候時間縮短了半年，填補公屋短缺的「簡約公屋」即將建成入伙；地區治理和關愛服務落實到全港十八區；搶人才、搶企業，成績獲得普遍認同。在共同努力下，香港國際金融中心地位上升一位，重奪世界第三，粉碎了各種「唱衰論」；世界競爭力上升兩位，排名第五；人才競爭力上升七位，重上世界十大；世界排名保持第一的有「投資環境」、「國際貿易」、「商業法規」、航空貨運量等。



*必須不斷求進求變，不可被內外部唱衰力量動搖自信*



他提及，過去的成功，不代表將來的成功。不可自滿，必須不斷求進求變，自我革新。同時，不可妄自菲薄，不可被內部和外部唱衰力量動搖自信、破壞士氣。今年的《施政報告》，深化了他上任以來的改革，進一步推出強化措施，發展經濟、改善民生，除照顧市民現時的需要，亦為願景和長遠目標作出規劃，建立更美好的將來。



*國家是香港最堅強後盾，香港未來一定會更好*



他表示，世界百年未有之大變局正加速演進，地緣政治複雜，中美關係出現不確定性，香港面對外部政治力量衝擊。這都會帶來挑戰，但香港的機遇大於挑戰。世界經濟重心東移，投資因平衡地緣風險亦傾向東移。香港有安全和穩定的投資環境，位處亞洲心臟，同時集中國優勢和國際優勢於一身。有背靠祖國，聯通世界的獨特優勢，國家是香港的最堅強後盾，無論是國家機遇、中央支持和惠港措施，都使香港得天獨厚。必須抓緊機遇，自強不息，憑著香港人的智慧和經驗，善拼敢贏的精神，必能遇強愈強，再創高峰，有信心，在改革創新，共同努力下，社會的經濟會發展得更蓬勃，市民會生活得更豐盛，香港的未來一定會更美好。(bn)