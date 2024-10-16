16/10/2024 12:04

【施政報告】李家超:高才通加入13間海內外大學，延長簽證期限

《經濟通通訊社16日專訊》行政長官李家超發表新一份《施政報告》表示，政府會成立「教育、科技和人才委員會」，由政務司司長主持，統籌推進教育、科技和人才一體化融合發展，擴大銜接連貫，制訂政策推動育才、匯才、科技協同發展，同時推動國際高端人才集聚香港。

他提到，未來5年各行業人力短缺估算約18萬人。為了建立優質人才庫配合發展，將革新各項輸入人才機制，包括擴大「高端人才通行證計劃」大學名單，加入13間海內外頂尖大學至198間，把計劃內高收入人才的首個簽證期限由2年延長至3年；更新「人才清單」，加入推動「八大中心」所需人才。

另會優化「一般就業政策」和「輸入內地人才計劃」，新增渠道吸引年輕及具經驗而人力極短缺的指定技術工種專才來港。該新安排將設配額；在「優秀人才入境計劃」下增設機制，主動邀請頂尖人才來港發展，推進國際高端人才集聚香港；延長本港大學的大灣區校園畢業生納入「留港/回港就業安排」的試行安排，為期2年。

他指出，政府2022年底推出新的輸入人才機制，至今共收到超過38萬宗申請，約16萬名人才攜同家人抵港。

協助人才留港發展方面，「人才服務辦公室」（人才辦）除因應人才個人需求提供協助外，亦會加強推廣線上平台，提供薪酬、稅務、教育及簽證等全方位資訊，擴大合作伙伴網絡，與業界及僱主團體共辦線上線下招聘會，僱主與人才進行直接職業配對。此外，人才辦會再舉辦國際人才論壇，並到海外宣傳。(rh)