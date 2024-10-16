16/10/2024 12:06

【施政報告】李家超:打造「留學香港」品牌，設立深造獎學金計劃

《經濟通通訊社16日專訊》行政長官李家超發表新一份《施政報告》表示，政府全力推進香港成為國際專上教育樞紐，包括：鼓勵更多本地學生深造，設立「香港未來人才深造獎學金計劃」，2025/26學年起，每年為最多1200名修讀指定研究院修課課程的本地學生提供獎學金；打造「留學香港」品牌，爭取舉辦國際教育會議及展覽，推動本港專上院校提升與各地院校的合作交流，在全球推廣「留學香港」品牌，透過獎學金等吸引更多境外尤其東盟及其他「一帶一路」國家的學生來港升學。

政府亦會完善宿舍配套，推出先導計劃，在規劃、地政、建築圖則審批方面拆牆鬆綁，鼓勵市場以自資和私營方式改裝酒店和其他商廈，增加學生宿舍供應。政府亦會因應市場需求提供合適地塊讓市場興建新宿舍。發展局轄下項目促進辦事處會為這些項目提供一站式諮詢便利服務。(bn)