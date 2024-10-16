16/10/2024 12:09

【施政報告】李家超:20億設教師專業發展基金，擴大職業人才庫

《經濟通通訊社16日專訊》行政長官李家超發表新一份《施政報告》表示，政府會撥款20億元設立教師專業發展基金，支持教師專業長遠發展，持續優化教師培訓及交流項目；亦會撥款約4.7億元強化英語、普通話和其他語言的學與教，以及加強照顧有特殊學習需要的學童，繼續為有經濟需要的學童提供書簿津貼等資助。

他指出，教育局會成立「數字教育策略發展督導委員會」，推動數字教育，亦會更新初中科學科課程，並支援教師使用人工智能教學。

他提及，香港都會大學已獲接納成為首間應用科學大學。應用科學大學聯盟今年內將成立，進行聯動推廣，加強與各地應用科學院校交流合作等，政府已撥款1億元作為聯盟的啟動資金。政府會為職業訓練局新成立的香港資訊科技學院興建校舍以及發展升降機及自動梯技術中心。(bn)