16/10/2024 12:18

【施政報告】李家超:推動文化創意產業發展，強化西九產業發展

《經濟通通訊社16日專訊》行政長官李家超發表新一份《施政報告》表示，為提升香港作為中外文化藝術交流中心，政府銳意深化文化體制改革，完善文化經濟政策，進一步增強文化自信。文體旅局稍後將諮詢文化委員會，並在今年內公布《文藝創意產業發展藍圖》，當中涵蓋4個發展方向，分別為推動多元及國際化的文化藝術發展、弘揚中華文化、促進中外文化藝術交流和推動產業化發展。

他提到，「文創產業發展處」今年6月成立，透過產業導向推動業界發展，包括「創意智優計劃」將培育更多具產業化潛力的文創項目，加強跨界別合作，引進市場資源；推動更多香港和海內外文創產品加入「亞洲知識產權交易平台」，促進跨界別交流合作和商業配對；及全新旗艦「香港時裝設計周」發展為年度盛事。

李家超指出，西九文化區管理局會領頭建設香港文藝創意產業鏈，推動文創旅遊，並透過多元創新的產業化建設，優化財務可持續性，包括進一步擴大香港藝術品交易優勢，推動建立完整的藝術品交易生態圈，建立高端私人藝術藏品儲存、修復和展覽設施；推廣文化區為國際文創商業盛事場地，加大力度招攬國際文創和商業盛事在文化區舉行；加強文化藝術創意項目產出，以商業原則籌劃和策展在本地或海內外長期公演和展出的表演藝術和展覽項目，並擴大文創產品銷售渠道；及打造文化區成為必到文創旅遊地標，推出更多特色體驗活動，並聯同旅發局加強全球宣傳。(rh)