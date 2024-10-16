16/10/2024 12:20

【施政報告】李家超:加強精英運動員發展，改革體育總會管治

《經濟通通訊社16日專訊》行政長官李家超發表新一份《施政報告》表示，近年，香港運動員在國際比賽中表現出色。香港擁有豐富資源配套，加上即將落成的啟德體育園新地標和明年底粵港澳三地共同承辦的第十五屆全國運動會，有優厚條件打造成國際體育平台。

他指出，政府將繼續推進體育普及化、精英化、盛事化、專業化和產業化發展，包括：加強精英運動員和教練發展，政府已邀請香港體育學院檢討運動員（包括殘疾運動員）直接資助機制，優化培訓系統，並成立委員會督導運動醫學及運動科學發展。政府亦會加強教練培訓，探討建立統一教練認證制度的可行性；促進體育活動普及化，提供更多體育及康樂設施，包括興建一個可舉辦國際級別比賽的游泳館和一個設有劍擊訓練及比賽設備的體育館，並把新興體育活動資助先導計劃恆常化

他續指，改革體育總會管治，中國香港體育協會暨奧林匹克委員會將完成「體育總會機構管治和運作」檢討並提出建議，確保體育總會能高效運作，讓運動員（包括殘疾運動員）在公平和專業環境下發揮潛能；及發展體育產業主場經濟，政府會繼續支持運動員參加各類賽事，並充分利用啟德體育園和其他現有場地主辦多項大型國際賽事，讓港隊在主場作賽，建立觀眾群，有利體育產業長遠發展。政府會重新檢視香港大球場改建計劃，確保啟德體育園和香港大球場發揮協同效應。(bn)