16/10/2024 12:25

【施政報告】放寬柬埔寨、老撾和緬甸旅遊和商務一簽多行申請門檻

《經濟通通訊社16日專訊》行政長官李家超發表新一份《施政報告》表示，為促進與東盟往來，政府即日起放寬柬埔寨、老撾和緬甸旅遊和商務「一簽多行」申請門檻，相關簽證有效期由2年增加至3年，且去年已放寬的越南同樣受惠。

李家超稱，會設加快審批通道，讓相關東盟國家團體旅客，經本地旅行代理商遞交簽證申請可獲特快處理。另會為東盟十國與商貿和發展活動等有關的特邀人士提供自助通關服務，並透過專櫃一站式處理其自助通關及簽證申請，各政策局會協助制訂名單。

此外，即日起全面取消旅客提交抵港或離港申報表要求。

李家超指出，政府會成立「發展旅遊熱點工作組」，由政務司副司長任組長，加強跨部門統籌，結合社會力量，在地區發掘和建設匯聚人氣、富吸引力的旅遊熱點。(rh)