16/10/2024 12:29

【施政報告】李家超:設促進銀髮經濟工作組，政務司副司長任組長

《經濟通通訊社16日專訊》行政長官李家超發表新一份《施政報告》表示，政府將成立「促進銀髮經濟工作組」，由政務司副司長任組長，循五個範疇推出措施，分別為促進「銀色消費」，與各界構建樂齡友善消費，鼓勵在業務上加入銀髮經濟元素，例如長者折扣，並保障年長消費者權益；發展「銀色產業」，推動樂齡產品市場化及產業化，整合資助資源，推動商界提供產品，擴展市場。

另會推廣「銀色品質保證」，推動樂齡產品認證，提升認受性及吸引力，並對接海內外標準，拓展銷售網；推廣「銀色財務及保障安排」，協助長者作妥善財務安排並加強保障，包括推廣香港按揭證券公司轄下的退休理財產品、長者投資者教育等；及釋放「銀色生產動力」，循再培訓及再就業等方向，協助釋放長者的生產力。(rh)