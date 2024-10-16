16/10/2024 12:40

【施政報告】李家超:香港投資管理公司與內地探討投資大灣區項目

《經濟通通訊社16日專訊》行政長官李家超發表新一份《施政報告》表示，「香港國際機場東莞空港中心」是創新合作機制發展的最佳示範，由香港投資和建設，結合香港航空物流優勢和內地土地及人力資源優勢，降低營運成本及貨物處理時間，是優勢互補的示範典例。政府將與東莞市政府共同推進永久空港中心發展。

他指出，加大結合香港國際機場與珠海機場的優勢，透過加強「經珠港飛」直通客運服務，推進與珠海市共同開展國際貨運業務等措施，達致互惠共贏。政府與廣東省已成功構建香港首批工程專業的職稱評價機制，會逐步擴展到其他建築專業。政府亦與廣東省及澳門合作，就建造技術工人及人員的技術水平建立灣區標準，並推展「一試多證」安排，通過灣區標準考試，可同時獲發三地的職業技能證書，提升整個大灣區的建造業培訓質素，培養人才。

他提及，香港投資管理有限公司與內地有關機構正積極探索合作機遇，並因應市場發展，共同投資於大灣區具潛力以及有經濟和社會效益的項目。(bn)