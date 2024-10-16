16/10/2024 12:41

【施政報告】李家超:擴展長者醫療券試點計劃至大灣區九個城市

《經濟通通訊社16日專訊》行政長官李家超發表新一份《施政報告》表示，擴展「長者醫療券大灣區試點計劃」至大灣區九個內地城市；利用醫健通平台，擴大跨境醫療紀錄互通；探索以河套深港科技創新合作區的「大灣區臨床試驗協作平台」及「真實世界研究及應用中心」，打通數據、樣本、藥械跨境應用；加強協作在大灣區內推動與國際接軌的專科培訓。

促進數據流通方面，去年在銀行、信貸資料及醫療業界試行的在簡化跨境數據合規流動方面運作暢順。當局將擴展《粵港澳大灣區（內地、香港）個人信息跨境流動標準合同》便利措施至各行業，促進更多便民利企的跨境服務及大灣區數據流通。

另一方面，政府亦會繼續推動落實優化跨境司法文書送達安排的工作，並推動設立大灣區法律資訊平台及大灣區律師特定平台組織。擴大青年發展空間方面，政府亦正探討香港的大學進入大灣區辦學；「大灣區青年就業計劃」雙向安排。(rh)